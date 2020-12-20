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Похищение 5-летней в Сатпаеве: За самоубийство подозреваемого наказали руководство ДУИС 

КУИС провел два расследования.

Фото : Pixabay20 декабря 2020, 11:21

За ненадлежащий контроль за подозреваемым в похищении и изнасиловании 5-летней девочки из Сатпаева наказали руководящий состав Департамента уголовно-исполнительной системы Карагандинской области, передает zakon.kz.

7 октября появилась информация о том, что в СИЗО Караганды нашли тело 62-летнего подозреваемого в похищении и изнасиловании 5-летней девочки из Сатпаева. Предварительная причина смерти – суицид. В Комитете уголовно-исполнительной системе сообщили, что было проведено два расследования.

По данному факту УП города Караганды проведено досудебное расследование, в ходе которого установлено совершение подозреваемым Горголюком В.И. суицида без признаков насильственной смерти, - говорится в ответе на запрос.

КУИС также провел служебное расследование по факту ненадлежащего осуществления контроля за подозреваемым. За это к дисциплинарной ответственности привлекли сотрудников, в том числе руководящий состав учреждения АК-159/1 и Департамента УИС по Карагандинской области.

23 июля в городе Сатпаеве пропал 5-летний ребенок. Девочку нашли в квартире у подозреваемого. Было начато досудебное расследование по факту похищения и изнасилования малолетней.


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