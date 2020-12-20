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Атырауская область все еще "красная". Какие регионы отнесли к "желтой" и "зеленой" зонам

В "желтой" зоне по-прежнему четыре области.

Фото : 24tv.ua20 декабря 2020, 11:31

Атырауская область по-прежнему находится в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 20 декабря, в области введены строгие ограничительные меры.

В "желтой" зоне находятся Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Кроме того, все остальные регионы располагаются в "зеленой" зоне по темпам распространения коронавируса.

В "красной" зоне Атырауская область находится с 16 декабря.


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