Атырауская область все еще "красная". Какие регионы отнесли к "желтой" и "зеленой" зонам

В "желтой" зоне по-прежнему четыре области.

Атырауская область по-прежнему находится в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 20 декабря, в области введены строгие ограничительные меры.

В "желтой" зоне находятся Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Кроме того, все остальные регионы располагаются в "зеленой" зоне по темпам распространения коронавируса.

В "красной" зоне Атырауская область находится с 16 декабря.

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