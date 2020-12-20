Врачи рассказали о быстрых способах похудения к Новому году

Не изнуряйте себя жесткими диетами.

Врачи-диетологи рассказали, как за десять дней до Нового года привести себя в форму без ущерба для здоровья, сообщает zakon.kz.

Как отмечает NEWS.ru безуглеводная диета подойдет для тех, кто хочет сбросить 1,5–2 килограмма перед праздником.

Доктор медицинских наук Алексей Ковальков отметил, что тем, кто ее придерживается, следует забыть о хлебе, кашах, макаронах, фруктах, сладостях и налегать на белок и жиры.

По его словам, на таком типе питания можно сбросить 100–120 граммов в день.

Конечно же, перед началом диеты необходимо пройти обследование организма, чтобы исключить такие заболевания, как холецистит, панкреатит, камни в желчном пузыре, жировой гепатоз печени.

Врач уточняет, что жесткие диеты с серьезным ограничением калоража не подходят никому. Во время новогоднего застолья человеку может стать плохо, и праздник закончится в реанимации.

Человек сбрасывает вес, ограничивая себя во всем. Потом он набрасывается на вредную еду на новогоднем столе. Происходит колоссальный удар по поджелудочной железе. Может возникнуть реактивный панкреатит. Это опасное для жизни состояние, - считает Ковальков.

А диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова считает, что до праздника есть шанс сбросить до 5–6 килограммов. Все зависит от того, что создает лишний вес.

Вывести жидкость поможет включение в рацион большого количества овощей и исключение соленых продуктов. Также помогут лимфодренажные чаи и лимфодренажный массаж. Это все в совокупности даст хороший результат, - заключила Дианова.

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