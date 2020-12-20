В Казахстане запущен новый аналитический портал по обзору внешней торговли страны

В перспективе планируется расширить функционал портала и подключить базу международной торговой статистики.

С целью повышения эффективности внешнеэкономической деятельности Казахстана АО "Банк Развития Казахстана" разработал и запустил новый инструмент анализа статистической информации по внешней торговле, сообщается на сайте Банка развития Казахстана.

Интерактивный аналитический портал позволяет в оперативном режиме получать сведения о торговых потоках Казахстана и ее регионов в разрезе торговых партнеров, товарных позиций (по категориям и переделам) как в денежном выражении, так и в физических объемах. Ресурс отличается высокой гибкостью в части проведения сквозного анализа статистической информации о внешней торговле, а также, автоматической выгрузкой и структурированием данных в портал из официальных источников.

Аналитический портал работает на основе Microsoft Power BI и разработан специалистом Банка, имеющего соответствующие знания программирования и опытом работы по анализу больших данных (big data), а также внедрению машинного обучения (machine learning) для того, чтобы выстроить систему определения перспективных отраслей и товарных ниш для инвестирования.

В перспективе планируется расширить функционал портала и подключить базу международной торговой статистики, которая позволит получить информацию об импорте и экспорте различной продукции в разные страны мира. И что важно для Банка, будет доступна информация о ключевых торговых партнерах Казахстана в несырьевых секторах экономики. Это позволит рационально оценивать спрос и перспективы торговли отдельными группами казахстанской продукции за пределами страны.

Данный портал позволяет определить необходимые ниши в экономике, где можно наращивать потенциал. К примеру, если импорт определенных продуктов в Казахстане ежегодно растет, то есть смысл задуматься, что нужно выпускать этот продукт самим. Такая же ситуация с экспортом. Мы не останавливаемся на этом, будут подключены другие базы данных, что позволит расширить функции портала и учитывать интересы иностранных инвесторов в нашем рынке. Порталом активно пользуются наши банки-партнеры, и российские, турецкие, пакистанские коллеги и др, - отметил председатель Правления Банка Развития Казахстана" Абай Саркулов.

Доступный и удобный инструмент анализа статистической информации о внешней торговле Казахстана и регионов уже сейчас позволяет предпринимателям определять перспективы развития внутреннего рынка по поставке определенных товаров, динамику развития той или иной отрасли через призму внешнеторговой деятельности.

Задача ресурса обеспечить широкий круг лиц, в том числе бизнес сообщества, государственных органов, участников внешнеэкономической деятельности, отраслевых экспертов и других заинтересованных лиц, бесплатной оперативной статистической информацией о внешней торговле Казахстана ее регионов.

На рынке существует огромный спрос на информацию по физическим объемам внешней торговли, в том числе спрос на проведение анализа внешней торговли с применением общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД). В нынешних столь быстро меняющихся экономических условиях, в том числе в следствие пандемии коронавируса, важность, польза и актуальность портала для бизнеса-сообществ только растет. Поэтому мы уверены, что наш инструмент будет пользоваться спросом у целевой аудитории, - сказал управляющий директор БРК Рахимжан Сатаев.

Аналитический портал в трех языках размещен на официальном сайте Банка. Статистические данные обновляются автоматически по мере обновления официальной торговой статистики Комитета по статистика Министерства национальной экономики РК и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Видео можно посмотреть по ссылке.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!