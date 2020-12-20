Как террористы готовились к взрывам в "MEGA" и "Dostyk Plaza"

Руководства они получали из-за рубежа.

Террористов, готовивших серию взрывов, осудили в Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации inbusiness.kz, самодельной бомбой из огнетушителя джихадисты хотели устроить взрывы в "MEGA", "Dostyk Plaza", прокуратуре, акимате, у монумента Независимости и в "ASI-баре".

Как отметили следователи, 30-летний Олдар С. самостоятельно изучал ислам и был готов участвовать в вооруженных действиях. Он считал себя верным идеям радикального проповедника северокавказских боевиков Александра Тихомирова, более известного как Саид Бурятский (убит в ходе контртеррористической операции в марте 2010 года).

Действиями Олдара С. руководило неустановленное следствием лицо по имени Абу Усман из-за рубежа.

Через Telegram координатор давал поручения фотографировать ТРЦ "MEGA Park", кафе "ASI-бар", монумент Независимости, здание акимата Алматы, прокуратуру города и ТРЦ "Dostyk Plaza". В середине января Абу Усман приказал принести клятву верности Амиру правоверных, пояснив это тем, что только так сможет полностью доверять. В начале февраля точно такую же клятву даст Мырза Ж.

Что касается 28-летнего второго подсудимого - он приехал в Алматы в поисках работы. В феврале переехал жить во времянку, которую снимал Олдар С.

Адвокат подзащитного отметила, что он был вынужден дать клятву и выполнять разного рода поручения, так как у него было очень бедственное положение.

По поручению координатора, давшие присягу террористы поехали на рынок "Тастак", где купили необходимые компоненты для создания взрывного устройства в домашних условиях. На эти цели им перевели на банковскую карту 50 тысяч тенге. Также через Telegram им дали подробную инструкцию сбора самодельной бомбы. Но собрать устройство террористы не успели. 14 февраля 2020 года были задержаны сотрудниками КНБ.

Для разоблачения джихадистов был внедрен сотрудник под псевдонимом Ибрагим. Видеозаписи разговоров, сделанные Ибрагимом, послужат на суде доказательством того, что члены преступной ячейки пропагандировали убеждения только о негативно радикальной форме вооруженного джихада.

После того, как 21 мая 2020 года видеозаписи будет дана комплексная психолого-филологическая религиоведческая экспертиза с привлечением политолога, будут арестованы еще двое – Абдувели О. и Куаныш Д. Их заключат под стражу 1 июня 2020-го.

Суд первой инстанции приговорил всех четверых фигурантов дела к лишению свободы на срок от семи до 10 лет. Апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила приговор первой инстанции без изменений.

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