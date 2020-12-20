Тамара Глоба объявила трех счастливчиков 2021 года

Астролог Тамара Глоба назвала тех, чья жизнь кардинально изменится в январе 2021 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24 НТР.

Козерогам астролог предсказывает очень насыщенный событиями январь, вам сложно будет усидеть на месте. Суета и хлопоты первой недели будут связаны с праздниками, а, вот, вторая неделя января - время переезда в лучшее жилье. У Козерогов появится возможность поселиться в доме или квартире, условия которой в разы лучше вашего прежнего жилья. Кто не планирует в январе переезд - ждите удивительное предложение от представителя противоположного пола.

Раков ждут большие любовные перемены, которые затронут прошлое, настоящее и будущее, которые станут предвестниками большого счастья. Одиноких Раков в январе ждет знакомство, которое окажет невероятно большое влияние на вашу будущую жизнь, одиночеству будет положен конец. Раки, которые уже давно одиноки и не так молоды, как хотелось бы, встретят человека, с которым когда-то их связывали отношения. Семейным Ракам стоит ожидать соблазна на стороне, но только вам решать, останется ли он легким флиртом или перерастет в отношения.

Хорошие перемены принесет январь Рыбам в плане работы и карьеры в целом, вам предложат новую должность или повышение. Немалую роль в этом сыграет ваше трудолюбие и упорство, с которым вы идете на работу и добиваетесь новых высот день за днем.

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