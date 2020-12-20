Токаеву рассказали о ситуации с коронавирусом

19 декабря началась заключительная III фаза клинических испытаний отечественной вакцины.

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, Президент заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина о санитарно-эпидемиологической обстановке и актуальных вопросах социально-экономического развития.

Глава Правительства доложил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составляет 0,4 %, а показатель репродуктивности вируса по Казахстану – 0,9. Заполняемость инфекционных коек – 28 %, реанимационных – 20 %. К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения COVID-19 находится Атырауская область, в "желтой зоне" – Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, все остальные регионы – в "зеленой зоне".

19 декабря текущего года началась заключительная III фаза клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in, в рамках которой проводится вакцинация трех тысяч добровольцев.

В марте 2021 года в Кордайском районе Жамбылской области будет введен в эксплуатацию биофармацевтический завод по производству вакцин мощностью 60 млн доз в год. Одновременно идет подготовка к началу промышленного производства российской вакцины "Спутник V" в Караганде.

Глава государства также был проинформирован о мерах по привлечению инвестиций и реализации проектов регионального развития, поддержке занятости населения и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

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