Новые АЗС Qazaq Oil – что привнесет новое имя на рынок заправок?

Вся сеть автозаправок будет ребрендирована в течение трех лет.

Среди автолюбителей уже давно известно, что сеть АЗС "КазМунайГаз" теперь будет работать под новым брендом Qazaq Oil. Некоторые из них уже успели посетить новые точки на старых местах и оценить качество обслуживания.

Стоит отметить, что до конца года планируется запустить 26 новых модернизированных автозаправочных станций. Причем новые АЗС будут представлены в каждом регионе для того, чтобы казахстанцы смогли лично заправиться на современной АЗС, не уступающей зарубежным.

Вся сеть автозаправок будет ребрендирована в течение трех лет. Помимо этого в планах владельцев Qazaq Oil строительство новых станций, а также реновация старых с увеличением площади операторной, навесов и установкой дополнительных колонок.

Генеральный директор ТОО "PetroRetail" Тулемис Шотанов рассказал zakon.kz о задачах, ребрендинге и новых услугах, которые предоставят автолюбителям Казахстана.

По его словам, основными задачами являются внедрение новых лучших мировых практик в управлении сетью АЗС, повышение эффективности и кратчайший путь окупаемости.

Мы внедрили новую операционную модель в управлении бизнесом, работы хватало. Нам удалось заключить лицензионный договор с "КазМунайГаз" на использование их бренда. Мы должны были провести самоидентификацию и определить, под каким брендом будем работать. Позже было решено выйти на рынок с брендом Qazaq Oil. Изначально все заправки "КазМунайГаза" так именовались. Кроме этого старую сеть знают все, как национального оператора, компанию, которая присутствует в каждом уголке страны, которая даже в самые тяжелые времена, во времена кризисов, держалась до последнего, - рассказал Шотанов.

Новые владельцы изучили рынок АЗС в зарубежных странах. В соседней России самой успешной сетью является Роснефть, в Румынии - Rompetrol, а в Британии - British Petrolium.

Иными словами мы хотели идентифицировать себя и хотим это сделать, как национальный оператор с национальной идентичностью. Но в то же время неправильно нас принимать, как "новое лицо "КазМунайГаза". Нет, это новые учредители, новая сеть, новый бренд. На основе "КазМунайГаза" мы проводим ребрендинг. Это очень правильное определение для нас. Процесс ребрендинга мы планируем завершить в ближайшие три года, - пояснил он.

К слову, на данный момент современный вид уже придали 20 станциям. Было заменено все оборудование - колонки, резервуары, трубопроводы. Стоит отметить, что от состояния оборудования зависит и качество топлива.

На сегодняшний день практически все АЗС реализуют нефтепродукты отечественного производства. Для водителей вопрос стоит в сохранности качества топлива, которое зависит от многих причин, в том числе и от хранения и эксплуатации на АЗС. Поэтому мы проводим реновацию - меняем все, в том числе и резервуары. Старое оборудование имеет большую амортизацию, обслуживание и ремонт стоит больших денег, а это непосредственно влияет и на качество, - объяснил Шотанов.

Помимо "начинки" была обновлена и обслуживающая зона. Qazaq Oil первыми уделили особое внимание на гастронаправление. Ведь в современном ритме жизни на АЗС водителям нужно не только заправить свой автомобиль, но и самим подкрепиться.

Сегодня доходы АЗС от реализации непосредственно нефтепродуктов стремительно сокращаются. Большую часть выручки обеспечивают именно магазины и продажа еды. Поэтому мы хотим быть в тренде и идти в ногу со временем. Все питание изготавливается на современном оборудовании по лучшим технологиям. На наших заправках есть специально отведенная небольшая зона, где люди могут спокойно посидеть, выпить кофе и перекусить, - рассказал Тулемис Шотанов.

Генеральный директор ТОО "PetroRetail" отметил, что клиенты "КазМунайГаза" не потеряют свои бонусы. Все скидки и вся история взаимоотношений будет сохранена. К слову, сам Qazaq Oil предоставляет бонусы для своих клиентов.

Мы понимаем, что в любом бизнесе, особенно в топливном ритейле, очень важно соответствовать высоким стандартам. Хорошо, что сегодня Казахстан в этом направлении двигается семимильными шагами. Те люди, которые имели опыт передвижения по Европе, подтвердят, что там АЗС шагнули очень далеко. Есть и гастрозона, кемпинги, очень чистые туалеты. Отрадно, что в Казахстане эта тенденция имеет место. Мы хотим этому соответствовать, - подчеркнул Шотанов.

Несмотря на полную замену оборудования неизменным осталось одно – кадры. В сложный период пандемии коронавируса сфера ритейла оказалась под большим ударом. Значительно сократилась доходная часть.

Невзирая на это, мы ни одного человека не уволили и не сократили. Для нас человеческие кадры – это потенциал номер один. Акционеры поставили задачу - сохранить и приумножить. Через 2 -3 года мы нашу всю программу реновации воплотим в жизнь. Мы не можем опуститься ниже определенной планки, - заключил он.

Стоит отметить, что помимо ребрендированных 26 АЗС до конца этого года, в 2021 году планируется открыть еще 107 станций. На сегодняшний день новый игрок на рынке функционирует в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Атырау, Талдыкоргане, Уральске, Кокшетау, Петропавловск.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!