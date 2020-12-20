Повысим стипендии студентам в 2 раза – Предвыборный штаб Nur Otan в Кокшетау

Ежегодно 75 тысяч молодых казахстанцев смогут получать высшее образование бесплатно - Байбек.

Республиканский предвыборный штаб Nur Otan продолжает поездки по регионам. Сегодня представители правящей партии прибыли в Акмолинскую область.



Так, в городе Кокшетау члены предвыборного штаба вместе с молодыми специалистами и участниками госпрограммы "Серпін" обсудили меры по созданию условий для самореализации молодежи, обеспечению доступа к качественному образованию, вопросы досуга и трудоустройства.

Nur Otan будет способствовать увеличению количества грантов для получения высшего образования не менее чем на 50%. Ежегодно 75 тысяч молодых казахстанцев смогут получать высшее образование бесплатно. При этом к 2025 году образование в колледжах по востребованным специальностям станет бесплатным, - отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

По его словам, в рамках предвыборной программы партии предполагается повышение стипендии студентам в 2 раза, магистрантам и докторантам – в 1,5 раза, введение как минимум 50 тысяч новых мест в общежитиях колледжей и университетов.

⠀

Планируется запуск проекта "Первое рабочее место" со средним охватом 5 тысяч человек в год. Ежегодно будут предоставляться 10 тысяч грантов молодым предпринимателям на реализацию новых бизнес-идей.

В этот же день члены предвыборного штаба встретились с работниками завода по сборке сельскохозяйственной техники.





В ближайшие 5 лет по стране предполагается запустить 7 крупных агропромышленных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции, вовлечь и обеспечить работой 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств. За счет освоения 600 тысяч гектаров новых орошаемых земель в партии намерены стимулировать открытие 70 тысяч новых фермерских хозяйств.

Эти и другие меры, прописанные в предвыборной программе на сайте nurotan2021.kz, должны повысить спрос на специализированную технику и обеспечить загруженность отечественных машиностроителей, заявили в пресс-службе партии.

В ходе поездки в Акмолинскую область первый зампред партии также провел личный прием граждан.

Так, Резида Абдрахманова из села Буланды обратилась с просьбой отремонтировать единственную сельскую школу, находящуюся сейчас в аварийном состоянии. Нурмуханбет Касымхан из поселка Аршалы от имени односельчан передал просьбу о строительстве дома культуры.

Житель Кокшетау Шияп Алиев поднял вопрос газификации города. Жансая Айтбаева из села Арайлы попросила рассмотреть возможность обеспечения водоснабжения всех улиц поселка. Все озвученные вопросы, наказы и предложения будут взяты на особый партийный контроль.

Оплачено из средств избирательного фонда партии Nur Otan.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!