Названа сумма, потраченная на борьбу с ковид-фейками

Обеспечен выпуск более 250 видеороликов по теме профилактики КВИ

В министерстве информации и общественного развития Казахстана отчитались о расходах на информационное сопровождение борьбы с коронавирусной инфекцией, передает Sputnik Казахстан.

На информационное сопровождение мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе на опровержение слухов и недостоверной информации, в целом выделено 119,8 миллиона тенге (285,3 тысячи долларов).

Деньги направили на реализацию следующих мероприятий:

- создание и контентное наполнение сайта www.coronavirus2020.kz и Telegram-канала CORONAVIRUS2020.KZ;

- техническое сопровождение сайта;

- продвижение контента сайта www.coronavirus2020.kz и материалов по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Cайт www.coronavirus2020.kz запустили 20 марта 2020 года. В МИОР подчеркнули, что там аккумулируется вся актуальная информация по правилам поведения при карантине (и в режиме чрезвычайного положения), принимаемым государством мерам по борьбе с коронавирусом и его последствиями, поддержке населения, малого и среднего бизнеса, опровержению распространяющейся в сети недостоверной информации и другое. Вся информация поступает от госорганов.

Сайт наполняется как текстовыми материалами, так и визуально-графическими – видео, инфографики, картинки и иной визуальный контент. С начала пандемии на сайте и Telegram-канале опубликованы более тысячи единиц графической продукции, размещен 51 видеоролик. Ежедневное количество уникальных посетителей стабилизировалось на уровне 80 тысяч в сутки, - уточнили в министерстве информации.

Кроме того, 21 марта 2020 года на сайте www.coronavirus2020.kz был запущен сервис по сбору вопросов и обращений граждан по ситуации с коронавирусом. А 28 марта 2020 года был запущен Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ. Количество подписчиков канала – порядка 350 тысяч человек. В сутки там выходит около 40 сообщений.

Также обеспечен выпуск более 250 видеороликов по теме профилактики КВИ в эфире государственных и коммерческих телеканалов. Это видео из цикла "Жизнь с коронавирусом" – "Саулық сақтықта", "Продолжаем жить", "Алгоритм", "Симптом", "Скажи тоям нет!", "Тексеріс. Жизнь." и так далее.

Кроме того, созданы четыре специальные программы в эфире государственных телеканалов: проект "Телемедицина" на канале Qazaqstan, программы Online Doctor, "COVID-19. Международные эксперты с Алмасом Шарманом", "Вдох".

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