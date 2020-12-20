Памяти "железной леди Усть-Каменогорска" Веры Николаевны Сухоруковой

Она была в числе самых авторитетных женщин-политиков Казахстана.

19 декабря в возрасте 69 лет ушла из жизни государственный и общественный деятель, бывший аким Усть-Каменогорска, замакима ВКО, депутат Мажилиса Парламента РК ІІІ созыва, председатель Клуба женщин-политиков ВКО, заместитель председателя правления "АЗИЯ АВТО" Сухорукова Вера Николаевна, сообщает zakon.kz.

Наша справка

Вера Николаевна родилась 10 августа 1951 года в селе Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. Всю свою сознательную жизнь она посвятила Усть-Каменогорску и его людям. Была председателем городского комитета народного контроля, первым заместителем председателя облисполкома, главы администрации, акима Жезказганской, Восточно-Казахстанской областей, акимом Усть-Каменогорска. Она была единственной женщиной на посту руководителя областного центра.

Также она была членом партии "Nur Otan", депутатом Мажилиса, где председательствовала в Комитете по экономической реформе и региональному развитию, состояла в депутатской группе Парламента "Еңбек".

После работы в Мажилисе вернулась в родной Усть-Каменогорск, была заместителем председателя правления НК "СПК "Ертіс".

До последних дней Вера Николаевна вела активную общественную жизнь, боролась за будущее усть-каменогорцев.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Усть-Каменогорска ей было присвоено звание Почетного гражданина города. Также она награждена орденом "Курмет", личным нагрудным знаком Президента Республики Казахстан "Алтын барыс", медалями и Орденом святой равноапостольной княгини Ольги ІІІ степени.

Эра Веры Сухоруковой - мэра эпохи нулевых

Как вспоминают Веру Николаевну горожане, она была доброжелательная, открытая людям, сильная женщина с аналитическим складом ума и хозяйственным подходом в управлении городом, стратег, патриот. Ее называли "железная леди Усть-Каменогорска".

В 90-е годы на смену перестроечной эйфории пришли суровые реалии капитализма и распада Союза. Город, бывший во время СССР мощной промышленностью, в годы независимости начал терять свои заводы один за другим. Закрылись Комбинат шелковых тканей, швейная фаб­рика "Рассвет", Завод приборов, Иртышское управление строительства, трест "Алтайсвинецстрой" и многие другие. С трудом выживали Востокмашзавод, УМЗ, ТМК, Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат.

Вместе с этим пришел кризис неплатежей, зарплату не выдавали месяцами, либо платили "натурой": табуретками, полотенцами, фарфоровыми бокалами, иногда курами с птицефабрики. Город захлестнули криминальные разборки.

В условиях тотальных неплатежей очень быстро пришло в упадок коммунальное хозяйство. Рассыпался асфальт на дорогах. Погасли фонари. Город погрузился во мрак безвременья.

Но на рубеже 2000-х годов жизнь в Усть-Каменогорске начала меняться. Наступил период, который назвали "эрой Веры". Осенью 1999 года городскую администрацию возглавила Вера Сухорукова.

— В то время в городе слабо формировался бюджет, — вспоминала потом Вера Николаевна. — У бюджетных организаций были огромные долги по заработной плате, коммунальным услугам. Была задолженность за поставленные продукты лечебным учреждениям. С другой стороны, у предприятий тоже было достаточно сложное положение. Товарно-денежные отношения происходили по схеме бартера. Когда я пришла, меня удивила система: город рассчитывается за товары и услуги не деньгами. И в бюджет города тоже поступали не деньги, а какие-то товары. Я потребовала, чтобы за все платили только деньгами. И взяла за практику, чтобы заведующий горфинотделом каждое утро отчитывался передо мной лично о поступлении и направлении средств. Когда запретили бартерные схемы, деньги сразу стали находиться.

С любителями половить рыбку в мутной воде этих странных коммерческих схем она рассталась сразу, без сожаления. Но это было только начало сложной работы на посту акима.

После погашения долгов по зарплате необходимо было наладить нормальный расчет за коммунальные услуги. К руководству Тепловыми сетями пришла иностранная компания. И там не понимали, как это власти города не будут платить, а они будут поставлять бюджетным организациям тепло в долг. Но акимату во главе с Верой Сухоруковой удалось их убедить, и они смогли договориться и с Водоканалом. По мере появления возможностей начали платить текущие платежи, а дальше стали погашать долги и в течение года рассчитались.

— В конце девяностых в городе абсолютно ничего не делалось, — констатировала мэр "эпохи нулевых". — Не ремонтировались школы, не было средств. Не покупали ни парт, ни стульев. Не чинились дороги. Крохотные деньги, которые были, уходили на ямочный ремонт, от которого толку не было. Газоны не косили. Ситуация полной запущенности. В 2000 – 2001 годах начала стабилизироваться экономическая ситуация в работе предприятий. И нам удалось более четко формировать бюджет и обеспечить его исполнение".

Когда его стали исполнять, появилась возможность какие-то остатки направлять на неотложные нужды. Принцип был такой: то, от чего зависит большая часть населения, делать в первую очередь. Поэтому приоритетом стали дороги. Первые улицы, которые нам удалось сделать, — проспект Назарбаева, который тогда назывался проспектом Ленина, и улица Бажова. Отремонтировали дороги в сторону Согры, Аблакетки, сделали линию освещения и залатали дорогу в так называемый "Карабах". Потом перешли к ремонту кровель в школах.

Дальше — работа больниц. Все машины скорой помощи были развалившимися. И тогда проявил инициативу глава "БИПЭКа" Анатолий Михайлович Балушкин. Он безвозмездно подарил городу больше десятка новых машин "скорой".

Порой мероприятия, проводимые городской властью, встречали бурное неприятие сограждан. Например, замена деревьев на проспекте между Ульбинским мостом и площадью Ушанова. Было много споров относительно сноса старых тополей, но городские власти пошли на это. Во-первых, аллергия у людей на пух, во-вторых, был случай, когда в Зыряновске тополь упал и придавил насмерть ребенка. Таким образом, старые деревья на центральных улицах убрали и посадили другие деревья. Также в городе была заменена тротуарная плитка и выполнены другие работы по благоустройству.

В "эпоху Сухоруковой" в Усть-Каменогорске появилась такая достопримечательность, как фонтан "Зодиак", построенный на деньги областного бюджета. Мэр города категорически заявила, что у города есть более неотложные нужды, и отказалась тратить на него городские деньги. Аким области отнесся к этому с пониманием. Область также выделила деньги на ремонт Иртышского моста, который уже ощутимо проседал под тяжестью автотранспорта, и на строительство моста в створе улицы Мызы.

— Ни у кого и мысли не было воровать бюджетные деньги, потому что кроме всего прочего их и не было, - говорила Вера Сухорукова.

Единственная женщина-аким

В 2000 году аким Усть-Каменогорска Вера Сухорукова побывала на приеме у Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в честь 8-го Марта. Она в то время была единственная в стране женщиной-акимом. Она считала, что женщины намного дипломатичнее мужчин, и если они будут чувствовать себя в обществе уверенно, на выборах они смогут победить.

Ей и самой приходилось проявлять дипломатичность. Когда она была в Жезказгане первым заместителем руководителя области, работала с шестью руководителями региона. И здесь, конечно, разные моменты были, но там, где можно было решить проблему дипломатично, она старалась донести до подчиненных ситуацию нормально, а где иного выхода не было, поддерживала самые жесткие решения руководителя области.

На то памятной восьмимартовской встрече Нурсултан Назарбаев заметил: чтобы добиться равного с мужчиной успеха, женщина вынуждена в два раза больше работать и быть в два раза компетентнее. Как будто про Веру Сухорукову было сказано…

Женская рука на облике Усть-Каменогорска сказалась сразу. Таким ухоженным он давненько не был. И дело тут не только в уборке улиц – даже возле АЗС появились клумбы, не говоря уже о магазинчиках… Стали расширяться и капитально ремонтироваться дороги. Водители шутят: "Вот и у нас появился кусочек германского автобана", имея в виду новое двухполосное шоссе на улице Ушанова.

- Культура начинается с порядка в доме, - любила говорить Вера Николаевна. – На чистый тротуар гораздо меньше людей рискнут бросить бумажку или банановую кожуру, чем на грязный. А порядок и красота способствуют внутренней гармонии людей.

Сухорукова была сильным экономистом и хозяйственником, она знала, какие рычаги использовать, чтобы увеличивать количество работающих предприятий, собирать в городскую казну больше средств и как максимально эффективно потратить эти деньги. Она считала, что малый и средний бизнес – наиболее гибкие секторы экономики и уделяла этому большое внимание.

В итоге в городе выросло число таких предприятий, прежде всего, в пищевой промышленности. Две трети объема хлеба и хлебобулочных изделий выпекалось в маленьких пекарнях. Активизировался малый бизнес в строительстве, на рынке бытовых услуг. В торговле от челночного бизнеса ушли в цивилизованную торговлю в магазинах. Практически каждую неделю власти города давали десятки разрешений на переоборудование квартир первых этажей домов под магазины, кафе, парикмахерские. По патентам стали работать тысячи человек, было много индивидуальных предпринимателей, выросло количество предприятий малого и среднего бизнеса.

Вера Николаевна была убеждена, что между властью и предпринимателями нужен диалог и этот диалог был. Свое место в правительственной программе импортозамещения нашли предприятия бизнеса – титано-магниевый комбинат, "Казцинк", "Востомашзавод", "Нефтегазмаш" и другие. Их продукцию покупали многие страны СНГ. Значит, и главные проблемы устькаменогорцев стали решаться быстрее, открылись тысячи новых рабочих мест, малообеспеченным гражданам была назначена материальная помощь, погашена задолженность инвалидам и участникам войны за санаторно-курортное лечение 1998 года, за бензин, полностью погашены долги по детским и жилищным пособиям. Своевременно финансировались все социальные программы. С подачи Веры Николаевны возродились в городе дворовые клубы.

"Главный уборщик в городе – это я"

Некоторые считали, что у акима города слишком жесткий стиль руководства", на что она говорила: "Не жесткий, а требовательный. Может быть, тому, кто пытается найти какие-то лазейки, чтобы не выполнять принятые обязательства или манкировать своими обязанностями, он и кажется жестким… Нормальный стиль".

Огромное трудолюбие ("пахарь, работает 24 часа в сутки"), ответственность, высокий профессионализм, требовательность и, прежде всего, по отношению к себе, открытость для всего нового, постоянное стремление к самосовершенствованию, системный подход к организации работы – именно эти черты горожане считали основополагающими в характере акима. А еще справедливость, пунктуальность, чувство юмора, уважительное отношение к людям ("близко к сердцу принимает проблемы людей, всегда поможет, если это в ее силах"), доброта ("все считают ее "железной леди", на самом же деле она очень добрый человек")…

На вопрос журналиста, "Кем вы себя ощущаете в большей степени – хозяйственником, политиком или кем-то еще?", Вера Николаевна отвечала: "И хозяйственником, и политиком, и … да кем угодно. Главный уборщик в городе – это я, отвечаю за все помойки. Сегодня, например, пришлось утром на Левом берегу поехать за одной машиной – мусор вывалил где попало. Записала номер, узнала кто и откуда. Сегодня вечером будет разбираться. Те, кто организовал там свалку – теперь десять свалок в городе уберут".

Побед и успехов на должности акима у Веры Николаевны было много, все не перечесть. Это и ежегодный прирост объемов промышленного производства, и перевыполнение поступления в городской бюджет, и ремонт школ, дорог, и благоустройство города, и восстановление ливневой канализации, и озеленение, формирование газонов, цветников, и реконструкция парков, и обновление Дворца спорта, и социальные программы, и исторические памятники, и оптимизация и многое-многое другое.

Ей часто приходилось помогать людям напрямую – без длительных запросов и прочих процедур.

Она любила не не спеша пройтись по своему городу, радовалась, видя, как многие владельцы магазинов, офисов облагораживают свою территорию, укладывают тротуарную плитку и архитектура города обретает новые привлекательные черты.

Будучи акимом Усть-Каменогорска, Вера Сухорукова вошла в число самых авторитетных женщин-политиков Казахстана. И нее был принцип – уважать людей и в ответ горожане тоже уважали ее. За годы государственной службы с проблемами дискриминации женщин она не сталкивалась. "Профессионализм заставит других уважать тебя независимо от твоего пола", - говорила она.

И еще она говорила: "Для меня счастье – это когда с радостью идешь на работу, а за день удается что-то сделать".

Такой была Вера Николаевна Сухорукова – женщина-политик, женщина-предприниматель, женщина с широким кругом интересов, которая умела дружить с людьми, ценить их и заботиться о них…

…Сегодня все усть-каменогорцы приносят самые искренние соболезнования родным и близким, всем тем, кто вместе трудился и знал Веру Николаевну. "Для всех нас это невосполнимая утрата, - пишут они. - В наших сердцах Вера Николаевна навсегда останется человеком-эпохой. Светлая память. Скорбим".

Подготовила Торгын Нурсеитова

(В материале использованы публикации о Вере Сухоруковой в казахстанских СМИ)

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