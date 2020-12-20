Алкоголь и жирная еда несовместимы - нарколог

Обилие спиртного способно спровоцировать проблемы со здоровьем на фоне развития неполадок с пищеварительной системой.

Выпивка и чрезмерное потребление пищи в праздник наносят двойной удар по поджелудочной железе. Об этом сообщил доктор медицинских наук Юрий Сиволап, передает zakon.kz

По его словам, за алкогольными проблемами очень часто скрываются не вполне очевидные, но серьезные угрозы здоровью.

Часто может быть бессимптомное кишечное кровотечение, и человек может умереть от потери крови. Острый панкреатит, к примеру, тоже смертельно опасное состояние. Конечно, эти состояния провоцируются алкоголем либо сопутствуют его употреблению. Если у мужчины молодого или зрелого возраста вдруг возникает острый панкреатит, это, скорее всего, панкреатит алкогольный, - заявил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" .

Сиволап отметил, что, пытаясь замедлить всасывание спиртного, многие россияне стараются больше съесть, особенно жирной пищи. Специалист рассказал о вреде подобного поведения.

Многие люди, чтоб алкоголь на них меньше действовал, как следует закусывают. Люди думают, что это хорошо, потому что ослабляет действие алкоголя, но если еда будет слишком плотной, если стол будет слишком обильным, то поджелудочная железа испытает на себе двойную нагрузку. Задача поджелудочной железы - с помощью ферментов переработать пищу. То есть ей необходимо справиться с очень большой пищевой нагрузкой и с алкогольной нагрузкой - удар получается двойным. Таким образом, если мы с помощью чрезмерного застолья пытаемся сгладить дефекты алкоголя, то мы в ряде случаев серьезно увеличиваем степень опасности, - уточнил он.

В случае развития гнойного панкреатита с омертвением поджелудочной железы смерть наступает за несколько часов.

Панкреатит может возникнуть просто из-за того, что человек перебрал. Особенно если при этом еще много поел. Еще час назад поджелудочная железа была совершенно здорова, но тут вдруг она испытала на себе непосильную нагрузку и взорвалась. И существуют различия в динамике возникновения угрожающих жизни состояний, - отметил нарколог.

Профессор подчеркнул, что во время застолья не стоит много есть.

С одной стороны, вроде бы человек поел чего-то жирного, чтобы алкоголь не всосался, и чтобы не так быстро опьянеть. С другой стороны, когда человек много съедает за столом - это бывает опасно, потому что возникает риск острого панкреатита из-за двойной нагрузки на поджелудочную железу, а острый панкреатит бывает смертельным. Может развиться панкреонекроз - гнойный панкреатит с омертвением поджелудочной железы, и в течение нескольких часов наступает смерть, - сказал он.

Острый инфаркт миокарда или мозговой инсульт наступают, как правило, наутро после вечеринки, когда организм испытывает "отмену алкоголя", добавил Сиволап. По его словам, такое состояние сопровождается повышением артериального давления, сужением коронарных сосудов и нарушениями сердечного ритма.

Именно так нередко развивается острый инфаркт миокарда, гипертонический криз или инсульт, - сказал он.

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