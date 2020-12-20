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Тело Диего Марадоны может быть помещено в мавзолей

Легендарный аргентинский футболист скончался в ноябре в возрасте 60 лет.

Фото : Getty Images20 декабря 2020, 19:55

Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны может быть эксгумировано и помещено в мавзолей, передает zakon.kz со ссылкой на The Sun.

По информации источника, незадолго до своей кончины Марадона сообщил адвокату о своем желании и отметил, что таким образом он хочет отдать дань уважения Владимиру Ленину, чье тело выставлено в мавзолее в Москве с 1924 года.

После глубокого анализа хочу выразить желание, чтобы после смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее в окружении моих трофеев и личных вещей, чтобы люди продолжали получать мою любовь, — говорится во фрагменте письма Марадоны.


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