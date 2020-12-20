Горячие новости
Читайте также

Диетолог назвал четыре способа борьбы с эмоциональным пеереданием

Британский диетолог порекомендовал больше готовить дома и заниматься спортом.

Фото : Pixabay20 декабря 2020, 20:12

Существует как минимум четыре способа справиться с "эмоциональным" перееданием, которое вызвано стрессом. О них рассказал ведущий диетолог и консультант Enzymedica UK Мэй Симпкин, передает zakon.kz со ссылкой на Express.

По словам специалиста, в первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы вредные продукты попадались на глаза как можно реже, так как неспособность человека сопротивляться тяге к нездоровой пище связана с изменениями в системе принятия решений и импульсного контроля. Например, Симпкин советует избегать кондитерских отделов в супермаркете.

Во-вторых, отметил диетолог, люди часто путают голод и жажду, а потому следует следить за количеством выпиваемой воды, как в чистом виде, так и травяных чаях и супах.

Эксперт также порекомендовал готовить пищу самому и покупать только сырые продукты вместо полуфабрикатов. Кроме того, со стрессом эффективно помогают бороться физические упражнения – они улучшают настроение и снижают аппетит.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты