Трамп предлагает ввести военное положение в ряде штатов

Высокопоставленные чиновники администрации действующего президента США Дональда Трампа опасаются, что тот отменит результаты президентских выборов.

Действующий президент США Дональд Трамп предложил советникам ввести в штатах, где выиграл на президентских выборах его оппонент Джо Байден с небольшим отрывом, военное положение, сообщает zakon.kz со ссылкой на Forbes.

Большинство союзников действующего президента отвергли эту идею.

Идею о введении военного положения изначально выдвинул бывший советник Трампа Майкл Флинн, которого осудили за ложные показания для ФБР. Флинн сказал, что президент может развернуть вооруженные силы в переменчивых штатах, где выиграл Байден.

В переменчивых штатах, если бы он хотел, он мог бы использовать военные возможности и он мог бы отправить их в эти штаты и фактически переиграть выборы в каждом из этих штатов», — говорил Флинн в эфире телеканала One America.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа опасаются, что тот злоупотребит властью и отменит результатов выборов, сообщает издание Axios.

По информации собеседников издания, опасения связаны с тем, что Трамп много времени проводит с Флинном и адвокатом Сидни Пауэлл. Например, Пауэлл предлагала изъять машины для голосования для их изучения.

Трамп проиграл Байдену как в народном голосовании, так и в голосовании коллегии выборщиков, которые подтвердили победу демократа на финальном голосовании 14 декабря. Трамп не признает результаты выборов и называет их "сфальсифицированными".

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