Дело воспитательницы-садистки рассмотрят в областном суде

Скандал вокруг дошкольного учреждения произошел несколько дней назад.

Уголовное дело в отношении воспитателя детсада "Алтын балық" в Атырау рассмотрят в областном суде. Такое заявление сделали в Департаменте полиции. Скандал вокруг дошкольного учреждения разгорелся несколько дней назад. После того, как отец одного из детей, которого били по голове, телу и тянули за уши, распространил записи видеокамеры. Он призвал ответственные органы взять дело на контроль, поскольку расследование затянулось на год, передает zakon.kz.

По данному факту проведено досудебное расследование по статье 110 Уголовного кодекса "Истязание" с проведением комплекса судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело в отношении воспитателя детского сада завершено, и планируется направить в суд, - цитирует AlmatyTV пресс-секретаря ДП Атырауской области Гульназиру Мухтарову.

По данным общественного объединения "Нейродетки чудо есть!", родители ребёнка начали бить тревогу ещё в прошлом году. Тогда руководство детского сада предоставило другие видео, где признаки избиения ребёнка отсутствовали. Однако после распространенных в соцсетях записей, общественники намерены добиваться наказания для воспитателя и руководства образовательного учреждения.

Я надеюсь, что все-таки справедливость восторжествуют. И ребеночка восстановят в учреждение, куда он до этого ходил. И поменяют весь педагогический состав данного 20 садика, а воспитатель понесет наказание по всей строгости закона, - отметила руководитель общественного объединения Лунара Максутова.

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