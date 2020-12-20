Национальный центр тестирования опубликовал список перераспределенных грантов

Неосвоенные гранты перераспределены на 2020-2021 учебный год.

На сайте Национального центра тестирования опубликован список перераспределенных грантов на 2020-2021 учебный год, передает zakon.kz.

Неосвоенные гранты на 2020-2021 учебный год для балакавриата был перераспределен.

Список в формате Excell скачивается по ссылке. В нем указаны гранты на различные профили.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!