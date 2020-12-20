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Национальный центр тестирования опубликовал список перераспределенных грантов

Неосвоенные гранты перераспределены на 2020-2021 учебный год.

Фото : Pixabay20 декабря 2020, 22:56

На сайте Национального центра тестирования опубликован список перераспределенных грантов на 2020-2021 учебный год, передает zakon.kz.

Неосвоенные гранты на 2020-2021 учебный год для балакавриата был перераспределен.

Список в формате Excell скачивается по ссылке. В нем указаны гранты на различные профили.


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