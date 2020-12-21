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Из-за мутации коронавируса ВОЗ усиливает контроль

Учитывая быстрый рост показателей заболеваемости новый штамм коронавируса может распространяться быстрее, чем известные до сих пор

Фото : Getty Images21 декабря 2020, 00:35

Всемирная организация здравоохранения призывает европейские страны усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за появления в Великобритании нового штамма Covid, сообщает zakon.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению (заражений), - заявил спикер европейского представительства ВОЗ.

По данным ВОЗ, за пределами Великобритании было зафиксировано 11 случаев инфицирования мутировавшим вирусом - 9 в Дании, и по одному в Нидерландах и Австралии.

Новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. Учитывая быстрый рост показателей заболеваемости, предполагают, что новый штамм вируса может распространяться быстрее, чем известные до сих пор, сказал главный врач Англии Крис Уитт.


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