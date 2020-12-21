Из-за мутации коронавируса ВОЗ усиливает контроль

Учитывая быстрый рост показателей заболеваемости новый штамм коронавируса может распространяться быстрее, чем известные до сих пор

Всемирная организация здравоохранения призывает европейские страны усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за появления в Великобритании нового штамма Covid, сообщает zakon.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению (заражений), - заявил спикер европейского представительства ВОЗ.

По данным ВОЗ, за пределами Великобритании было зафиксировано 11 случаев инфицирования мутировавшим вирусом - 9 в Дании, и по одному в Нидерландах и Австралии.

Новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. Учитывая быстрый рост показателей заболеваемости, предполагают, что новый штамм вируса может распространяться быстрее, чем известные до сих пор, сказал главный врач Англии Крис Уитт.

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