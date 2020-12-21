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В Кокшетау в жилом доме взорвался бытовой газ

Дом снабжается централизованным газом.

Фото : пресс-служба ДЧС Акмолинской области21 декабря 2020, 01:28

В 21:14 в жилом доме в Кокшетау взорвался газовый баллон, передает zakon.kz.

Согласно ДЧС Акмолинской области, последующего горения не было.

Взрыв произошел в одной из квартир первого этажа. По предварительной информации в квартире проживают две семьи. Хозяин квартиры занёс с улицы четырех литровый газовый баллон, который и вызвал взрыв. Многоэтажный дом подключен к централизованному газоснабжению. Для чего владелец квартиры занес в дом газовый баллон устанавливается.

Пострадавшие дети были срочно госпитализированы в областную детскую больницу. Двоих взрослых на карете скорой доставили в областную больницу.


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