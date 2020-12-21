В Кокшетау в жилом доме взорвался бытовой газ
Дом снабжается централизованным газом.
Фото : пресс-служба ДЧС Акмолинской области21 декабря 2020, 01:28
В 21:14 в жилом доме в Кокшетау взорвался газовый баллон, передает zakon.kz.
Согласно ДЧС Акмолинской области, последующего горения не было.
Взрыв произошел в одной из квартир первого этажа. По предварительной информации в квартире проживают две семьи. Хозяин квартиры занёс с улицы четырех литровый газовый баллон, который и вызвал взрыв. Многоэтажный дом подключен к централизованному газоснабжению. Для чего владелец квартиры занес в дом газовый баллон устанавливается.
Пострадавшие дети были срочно госпитализированы в областную детскую больницу. Двоих взрослых на карете скорой доставили в областную больницу.
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