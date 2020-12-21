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Франция и Германия закрыли авиаперелеты с Британией

Запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря, и продлится как минимум до 31 декабря, исключения будут сделаны только для грузовых самолетов.

Фото : Getty Images21 декабря 2020, 01:49

Из-за обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется, Германия и Франция вслед за другими европейскими странами запретили пассажирское воздушное сообщение с островным государством, передает zakon.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Министерство транспорта ФРГ отмечает, что запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря, и продлится как минимум до 31 декабря. Исключения будут сделаны только для грузовых самолетов.

Министерство внутренних дел Германии также приказало полиции немедленно начать проверки пассажиров из Великобритании и Южно-Африканской республики, где также был обнаружен новый штамм коронавируса.

21 декабря правительство страны рассмотрит возможность введения дальнейшего запрета для сообщения с Южно-Африканской республикой, которое может начать действовать с 1 января.

Руководство Франции приняло в воскресенье, 20 декабря, решение остановить на 48 часов прием авиарейсов из Великобритании. Как сообщает Sky News, представитель французского правительства объявил, что запрет вступит в силу с полуночи 21 декабря.


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