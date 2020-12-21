Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса

В Великобритании полагают, что он может быть на 70% заразнее.

Власти Саудовской Аравии временно закрыли въезд в страну и приостановили международное авиасообщение в связи с распространением нового штамма коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом со ссылкой на представителя МВД королевства сообщило госагентство РИА Новости.

Новые ограничения будут действовать до тех пор, "пока не прояснится информация о природе этого вируса". Пока они введены на одну неделю с возможностью продления.

Власти Саудовской Аравии ввели следующие ограничения:

они приостановили международное авиасообщение. Рейсы, которые уже прибыли в королевство из-за границы, смогут покинуть страну;

временно закрыли сухопутные и морские границы;

граждане, которые вернулись из одной из европейских стран или любого государства, где появился новый штамм коронавируса, должны уйти на

двухнедельную самоизоляцию, сдать тест на COVID-19 и затем проходить его каждые пять дней;

тестирование также обязательно для тех, кто в течение последних трех месяцев вернулся из Европы или страны, в которой появился новый штамм коронавируса.

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