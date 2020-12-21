Стоимость биткоина вновь побила исторический максимум

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 1,37%.

Цена биткоина в ходе торговой сессии подорожала на 1,37% и обновила исторический максимум, составив 24 228 долларов, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 02:45 по Нур-Султану стоимость биткоина составляла 24 228 долларов, - пишет ТАСС.

17 декабря цена биткоина достигала 23 166 долларов.

В ноябре эксперты связывали рост цен на электронные монеты с резким ослаблением доллара на мировом рынке. Кроме того, поддержку криптовалютам оказывал возросший приток инвестиций со стороны крупных игроков мировой финансовой отрасли.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

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