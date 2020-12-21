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Пьяный и лишенный прав житель Алматинской области перевозил быка на Volkswagen Golf

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото : islam-today21 декабря 2020, 07:09

Быка на пассажирском сидении авто перевозил пьяный сельчанин без прав в Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

20 декабря около 8 часов 30 минут на 230 километре автодороги Алматы-Оскемен у поселка Балпык би Коксуского района патрульные полицейские остановили автомашину Volkswagen Golf под управлением 31-летнего жителя села Мукры, который находился в состоянии алкогольного опьянения. К удивлению стражей порядка на заднем сиденье в качестве пассажира был четырехмесячный бычок.

Установлено, что водитель уже был лишен водительских прав в 2019 году сроком на три года. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР в соответствии со ст. 346 ч. 1 УК РК. Как выяснилось, фигурант, употребив спиртные напитки, решил отвезти к своему брату, проживающему в соседнем селе, четырехмесячного бычка, но по дороге мужчина был задержан полицейскими, – сообщил начальник Коксуского РОП Рамиль Гимадиев.

Автомашина водворена на штрафстоянку. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Обращаюсь ко всем водителям: будьте благоразумны, не садитесь пьяными за руль, берегите себя и окружающих. Напоминаю, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения лицом, лишенным права управления, наступает уголовная ответственность. Нарушителю грозит наказание в виде крупного штрафа или иное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет, – дополнил Гимадиев.


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