Ариана Гранде объявила о помолвке с агентом по недвижимости
Певица поделилась фотографиями с возлюбленным соцсетях.
Фото : AP Photo21 декабря 2020, 07:25
Американская певица Ариана Гранде объявила в воскресенье о своей помолвке, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет журнал People, ее избранником стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес.
Навсегда и еще дольше, - подписала певица в Insagram под фотографиями с Далтоном и кольцом на безымянном пальце.
Как пишет People, Далтон Гомес и Ариана Гранде начали встречаться еще в январе и вместе переживают карантин в доме в Лос-Анджелесе. Впервые они появились вместе на публике в мае в клипе на песню "Stuck with U", которую Ариана Гранде записала вместе с Джастином Бибером.
Пару поздравила мать певицы Джоан Гранде. "Я так рада приветствовать Далтона Гомеса в нашей семье!" - написала она в Twitter.
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