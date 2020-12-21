Казахстанцам объяснили, как выбрать безопасную пиротехнику

Около 30% возгораний от общего числа, происходят по причине использовании пиротехнических изделий.

Ежегодно по Алматы в новогодние праздники происходит от 10 до 15 пожаров (в период с 31 декабря по 5 января переходящего календарного года), при этом около 30% возгораний от общего числа, происходят по причине использовании пиротехнических изделий, сообщает zakon.kz.

В новогодние праздники в 2020 году произошло 13 пожаров, 5 из которых - по причине использования пиротехники.

Также, имеет место травмирования среди населения в результате неосторожного обращения пиротехническими изделиями.

31.12.2019г. в 00 ч.18мин.произошло возгорание домашних вещей на балконе квартиры на 9 этаже в Ауэзовском районе. Причиной пожара послужило попадание петарды в неостекленный балкон.

31.12.2019г. в 00 ч.28мин. произошло горение мансарды частного жилого дома в Наурызбайском районе, на площади 80 кв. м. Пожар локализован в 01:40, ликвидирован в 2:36. Причина- попадание петарды в помещение мансарды.

31.12.2019г. В 00ч.31мин. произошло горение утеплителя между облицовкой из керамогранитной стеной многоэтажного здания в Алмалинскомрайоне, с 5 по 12 этаж на общей площади 150 кв.м. Согласно опроса очевидцев, охраны, соседей, причиной возгорания могло послужить попадание петарды в пространство между облицовкой и стеной.

31 декабря 2019г. по 5 января пострадало 4 человека: 3 детей, мужчина 39 лет с термическим ожогом глаза, доставлен в больницу.

К счастью, во всех случаях, после оказания медицинской помощи, пострадавшие, были отпущены домой.

В этой связи, с наступлением новогодних праздников, ДЧС совместно с Департаментом полиции проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, а также причин их возникновения, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий.

Так, совместно с Департаментом полиции разработан и утвержден "План проведения совместных рейдов по выявлению мест несанкционированной реализации пиротехнических изделий" в период с 15 декабря 2020 года по 07 января 2021 года.

Вместе с тем, хотелось бы напомнить жителям и гостям южной столицы, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах, при этом надо следить, что упаковка изделия не была мятой или деформированной. Также необходимо обратить внимание на срок годности изделия.

При запуске пиротехники:

-не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;

-убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствует препятствия для запуска пиротехники;

-никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;

-совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;

-выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;

-не запускайте изделие при сильном ветре;

-никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;

-не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги;

-минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков – 50 метров. Так, на этой площадке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, попав в которые, фейерверк может изменить направление.

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