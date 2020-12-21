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Брат с сестрой погибли в ДТП в Атырау: в машине было четверо детей

ДТП произошло из-за гололеда.

Фото : zakon.kz.21 декабря 2020, 08:31

Трагический случай произошел на дороге, связывающей Индерский район с областным центром, сообщает zakon.kz.

Как пишет Прикаспийская коммуна, 32-летний житель села Ынтымак Индерского района, следовавший на автомашине Lada Priora, опрокинулся и перевернулся.

И водитель, и его 38-летняя сестра погибли на месте ДТП.

Находившиеся в машине четверо детей отделались царапинами и ушибами.

Как сообщили в пресс-службе ДП области, по факту аварии со смертельными исходами назначен ряд экспертиз, проводится расследование.

Накануне в Атырауской области выпал снег, который подтаивает, что делает дорогу скользкой.


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