Брат с сестрой погибли в ДТП в Атырау: в машине было четверо детей
ДТП произошло из-за гололеда.
Фото : zakon.kz.21 декабря 2020, 08:31
Трагический случай произошел на дороге, связывающей Индерский район с областным центром, сообщает zakon.kz.
Как пишет Прикаспийская коммуна, 32-летний житель села Ынтымак Индерского района, следовавший на автомашине Lada Priora, опрокинулся и перевернулся.
И водитель, и его 38-летняя сестра погибли на месте ДТП.
Находившиеся в машине четверо детей отделались царапинами и ушибами.
Как сообщили в пресс-службе ДП области, по факту аварии со смертельными исходами назначен ряд экспертиз, проводится расследование.
Накануне в Атырауской области выпал снег, который подтаивает, что делает дорогу скользкой.
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