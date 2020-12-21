Названы четыре лучших продукта для восполнения дефицита витамина D

Врачи предупреждают, что бесконтрольный прием витаминов может только навредить.

Нехватка витамина D отрицательно сказывается на здоровье. Восстановить его баланс можно, включив в рацион четыре простых продукта, заявили ученые, сообщает zakon.kz со ссылкой на Медиапоток.

По их словам, богаты данным витамином молоко и йогурт, которые также содержат не менее важные для организма кишечные пробиотики. Если регулярно употреблять эти продукты, суточная потребность в витамине D сократится на 10-20%, убеждены специалисты.

К числу продуктов, восполняющих дефицит витамина, исследователи также отнесли куриные яйца, полученные от птиц из свободного выгула. Специалисты обратили внимание, что он сконцентрирован именно в желтке. На него приходится около 10% суточной нормы.

Кроме того, важно включить в рацион грибы. Витамин D образуется в них под воздействием солнечного света, как и в организме людей. Грибы продолжают вырабатывать его и после срезания, поэтому хранить их лучше на солнце, передает Express.

Жирная рыба — скумбрия, лосось и тунец — также принесет пользу тем, кто нуждается в витамине D. В 100 граммах такой рыбы содержится свыше 100% дневной нормы вещества.

Важно помнить, что стремление восполнить нехватку витамина D не должно принести вред организму. Речь о тех случаях, когда человек пытается восстановить баланс вещества с помощью приема витаминов. Врачи предупреждают, что их бесконтрольный прием может только навредить.

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