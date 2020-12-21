Горячие новости
Читайте также

Из-за непогоды закрыта трасса Алматы-Оскемен

Воздержитесь от поездок в данном направлении.

Фото : 24tv.ua21 декабря 2020, 09:01

Из-за непогоды закрыли одну из главных трасс Алматинской области, сообщает zakon.kz.

21 декабря с 07.00 часов в связи с закрытием автодорог в ВКО по погодным условиям (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Республиканского значения "Алматы-Оскемен" (с 558-615 км, г. Ушарал - граница ВКО), - отмечает ДЧС области.

ДЧС просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112.

При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи которые помогут вам в экстремальных ситуациях.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты