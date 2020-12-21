Из-за непогоды закрыта трасса Алматы-Оскемен
Воздержитесь от поездок в данном направлении.
Фото : 24tv.ua21 декабря 2020, 09:01
Из-за непогоды закрыли одну из главных трасс Алматинской области, сообщает zakon.kz.
21 декабря с 07.00 часов в связи с закрытием автодорог в ВКО по погодным условиям (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Республиканского значения "Алматы-Оскемен" (с 558-615 км, г. Ушарал - граница ВКО), - отмечает ДЧС области.
ДЧС просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112.
При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи которые помогут вам в экстремальных ситуациях.
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