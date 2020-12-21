Как правильно кататься с горок 

Во время зимних катаний на санках, надувных ватрушках и ледянках не стоит забывать об опасностях скоростных спусков.

Массовые катания с горок часто заканчиваются в травмпункте: попадают туда и дети, и взрослые, сообщает zakon.kz со ссылкой на КР.

Что делать, чтобы веселье не закончилось больницей

Во-первых, подниматься на гору нужно только по ступенькам, а спускаться – по склону. Дети и взрослые часто любят делать все наоборот: лезть на гору вверх по склону и сбегать вниз по ледяным ступеням. Это не только затрудняет катание для остальных, но и чревато падением: запросто можно удариться головой и разбить нос и губы.

Катайтесь только сидя с прямой спиной и глядя вперед. Это положением позволяет вам в любой момент сориентироваться и сгруппироваться, либо уйти от столкновения с препятствием или другим человеком.

После спуска сразу уходите/отползайте со льда. Не стоит сидеть или лежать внизу: в вас обязательно кто-то въедет, возможно – прямо ботинками в голову. Если вы сами едете с горы и понимаете, что врежетесь в человека, заваливайтесь набок, выпустите из-под себя ледянку. Так вы замедлите свой спуск и смягчите удар.

Дети на горках должны быть под контролем

Не пускайте маленьких детей кататься на горке вместе со взрослыми. На детской горке желательно, чтобы один взрослый "отправлял" ребенка на спуск, а другой – встречал в конце. Скооперируйтесь с другими родителями. Малышей до трех лет лучше всего посадить на колени и съехать вместе.

Не стоит кататься на горке, если спуск разбит, имеет трещины или ямы. Чем больше ваш вес, тем более серьезные повреждения можно получить, попав в такую яму. Чаще всего страдает копчик – после его травмы потом очень больно сидеть, потребуется длительное лечение.

Не катайтесь стоя, сидя на корточках, лежа. Не начинайте спуск, пока перед вами не будет пустого льда.

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