Свадебный той прервали полицейские Рудного

Владелец кафе заплатит штраф.

Свадьба во время карантина проходила в Рудном, сообщает zakon.kz.

По информации ДП ВКО, 19 декабря в кафе "Керуен" полицейские остановили свадьбу.

Администрация ресторана, несмотря на введенные в регионе карантинные меры, принимала гостей. Мероприятие проводилось с большим скоплением людей, более 30 человек. Владельцу увеселительного заведения и виновникам торжества придется понести наказание в виде штрафа, предусмотренного статьей 425 КоАП РК, - говорится в сообщении.

За нарушение карантина субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям грозит штраф до 230 МРП, среднего предпринимательства – 310, крупного – 1600 МРП.

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