Нигматулин обсудил с шахтерами Караганды приоритеты программы партии Nur Otan

Речь шла, прежде всего, об условиях труда, повышении его безопасности и снижении производственного травматизма.

Нурлан Нигматулин в рамках предвыборной агитационной кампании партии "Nur Otan" встретился с шахтерами Карагандинской области. Разговор о приоритетах партийной программы состоялся в забое шахты имени Костенко, сообщает zakon.kz.

Речь шла, прежде всего, об условиях труда, повышении его безопасности и снижении производственного травматизма. Как отметил Нурлан Нигматулин, эти вопросы всегда на контроле партии "Nur Otan".

К шахтерам и металлургам как людям, которые знают истинную цену труда, всегда особое внимание Елбасы, Лидера партии "Nur Otan" Нурсултана Абишевича Назарбаева. И наша партия будет добиваться комплексного решения этих вопросов, в том числе и на законодательном уровне. В рамках реализации политики занятости Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева партия видит задачи по достойной оплате труда и увеличению доходов населения в числе приоритетных, - сказал Нурлан Нигматулин.

В настоящее время вопросы защищенности работников закреплены правовыми нормами Трудового кодекса, законопроекта о промышленной безопасности, введением аттестации аварийно-спасательных служб.

Разговор о социальной поддержке, обеспечении жильем, модернизации производств продолжился уже в нарядной шахты имени Костенко.

Так, для решения жилищных вопросов казахстанцев партия "Nur Otan" планирует построить 103 млн. кв. м. жилья, в том числе для многодетных, социально незащищенных граждан. На ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 трлн. тенге.

По словам Нурлана Нигматулина, реализация этих направлений позволит значительно укрепить потенциал, в том числе и Карагандинской области, для развития экономики страны в целом.

"Nur Otan" также намерен установить для каждого региона индикаторы привлечения инвестиций, реализации проектов с учетом отраслевой специализации региона. Кроме того, будут приняты меры по стимулированию инвесторов для хранения и реинвестирования своих доходов в Казахстане.

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