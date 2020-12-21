В Совминке прошел международный дискуссионный нейрокурс

За два дня в мероприятии приняли участие более 800 участников.

Фото : фото больницы

V международный дискуссионный нейрокурс на тему "Эндоваскулярная нейрохирургия тандемных и протяженных стенозов и сложных аневризм. Функциональная нейрохирургия". ​На базе Центра нейрохирургии АО "ЦКБ" СОВМИНКИ 17-18 декабря в 2020 года прошел очередной нейрокурс. В этом году данное мероприятие, которое всегда проходило в оффлайн и онлайн, прошло только в ONLINE режиме. В онлайн нейрокурсе поучаствовали более 800 участников за два дня. Было проведено 4 показательные операции, которые транслировались в прямом эфире с объяснением техники проведения операций на английском и русском языках. Использована новая биплановая ангиографическая система Phillips Azurion 7, супер современная эндоскопическая система Richard Wolt, операционный микроскоп. ​В прямом эфире обсуждали вопросы затрагивающие: детскую, функциональную, спинальную, эндоваскулярную нейрохирургию и проблемы инсульта. Также на онлайн курсе с актуальными докладами выступали ведущие казахстанские и зарубежные эксперты. ​Слушателями стали врачи нейрохирурги, неврологи, радиологи, интервенционные кардиологи и сосудистые хирурги со всего мира. Руководитель нейрокурса Бердыходжаев Мынжылкы, Центр нейрохирургии АО ЦКБ.

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