Известный казахстанский юрист в ОАЭ Айман Ескараева помогает соотечественникам

Свою юридическую деятельность А.Ескараева ведет с 2018 года в Дубае.

Единственный юрист из Казахстана, официально аккредитованный в Департаменте юстиции г.Дубай, Айман Ескараева инициировала подписание Меморандума о взаимопомощи между Генеральным консульством Республики Казахстан в г.Дубай и Юридической фирмой "Awad Alaryani advocates and legal consultancy".

Встреча была организована в офисе его высочества шейха Хамдана бин Мохамед Альнехьан при участии Генерального консула Республики Казахстан Рауан Жумабек и главы администрации офиса г-на Салим Насера.

Меморандум о поддержке казахстанских бизнесменов и граждан призван обеспечить всестороннюю поддержку инициатив и помощь по юридическим вопросам в ОАЭ гражданам Республики Казахстан.

Ранее бесплатные юридические консультации гражданам Республики Казахстан Айман Ескараева оказывала на регулярной основе в офисе Генерального консульства в г.Дубай.

В Казахстане Айман проработала юристом более 16 лет, в том числе в таких организациях, как АО "Цеснабанк", Банк Развития Казахстана, строительная компании "BI Group". Руководила юридическим подразделением Внешнеторговой палаты Казахстана, оказывая поддержку экспортным компаниям Республики Казахстан, проводила семинары и тренинги по юридическим вопросам.

В Дубае казахстанский юрист имеет успешные результаты по возврату задолженности, наказанию за преступные деяния против граждан стран содружества; была отмечена благодарственной грамотой от Международной Ассоциации русскоязычных адвокатов (г.Москва) и избрана в Правление Российского клуба, где является Вице-Президентом и советником по юридическим вопросам.

Свою юридическую деятельность в г. Дубай Ескараева Айман ведет с 2018 года, проделав путь от младшего юриста до партнера юридической компании, внесенного в единый государственный реестр юристов Эмирата Дубай.

По законодательству ОАЭ только подтвердившие стаж и квалификацию, а также прошедшие строгий отбор и профильное обучение юристы могут быть внесены в реестр юристов, имеющих право практиковать юриспруденцию на территории ОАЭ.

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