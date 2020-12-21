Курс доллара вернулся на прежние позиции

Доллар подорожал почти на 2 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,394 тенге, поднявшись сразу на 1,97 тенге, передает zakon.kz.

Напомним, накануне, 20 декабря, курс доллара снизился на 2,38 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418,5-421 тенге, евро – 511-514 тенге, рос. рубль - 5,67-5,75 тенге.

Между тем vировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 декабря.

Так, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,85%, составив $47,70 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 2,97% — до $50,71 за баррель.

На торгах 18 декабря цена на нефть Brent поднималась выше $52 за баррель впервые с 5 марта.

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