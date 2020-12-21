Курс доллара вернулся на прежние позиции
Доллар подорожал почти на 2 тенге.
Фото : Rt.com21 декабря 2020, 11:19
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,394 тенге, поднявшись сразу на 1,97 тенге, передает zakon.kz.
Напомним, накануне, 20 декабря, курс доллара снизился на 2,38 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418,5-421 тенге, евро – 511-514 тенге, рос. рубль - 5,67-5,75 тенге.
Между тем vировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 декабря.
Так, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,85%, составив $47,70 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 2,97% — до $50,71 за баррель.
На торгах 18 декабря цена на нефть Brent поднималась выше $52 за баррель впервые с 5 марта.
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