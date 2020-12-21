На север Казахстана придет тепло
Также ожидается снег и метель.
Фото : pixabay.com21 декабря 2020, 12:02
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 22-24 декабря, сообщает zakon.kz.
Обширный антициклон, установившийся над Карагандинской областью, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, сохраняя морозную погоду. И только на северные регионы смещается ложбина циклона с центром над Скандинавией. Потому здесь ожидается снег с метелью, усиление ветра, и повышение температуры воздуха, - сообщили в ведомстве.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051588-fc905d63ca15ccbc27405b1f878f3e26
Сейчас читают