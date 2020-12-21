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На север Казахстана придет тепло 

Также ожидается снег и метель.

Фото : pixabay.com21 декабря 2020, 12:02

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 22-24 декабря, сообщает zakon.kz.

Обширный антициклон, установившийся над Карагандинской областью, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, сохраняя морозную погоду. И только на северные регионы смещается ложбина циклона с центром над Скандинавией. Потому здесь ожидается снег с метелью, усиление ветра, и повышение температуры воздуха, - сообщили в ведомстве.


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