Вдова и ребенок получили более 5,5 млн тенге страховых выплат после ДТП с троллейбусом

Трагедия произошла в Алматы 5 января 2020 года.

Аварии с участием общественного транспорта, несмотря на все попытки их предотвратить, продолжают случаться с удручающей регулярностью, и, к сожалению, даже с летальным исходом.

И дело тут не только в износе автопарка, или как любят говорить "отказ тормозов", но и в пресловутом человеческом факторе – потеря сознания, повышение давления и обморок. Ужаснее всего то, что из-за усталости и постоянные переработки водителей общественного транспорта страдают невинные люди. Одно из последних таких событий произошло в начале текущего года.

Напомним, роковое событие произошло в Алматы 5 января 2020 года, ориентировочно в 22:30. В тот вечер водитель ТОО "Алматыэлектротранс" троллейбуса Yongman, не справившись с управлением, спровоцировал массовое ДТП. Двигаясь по улице Сатпаева (не доезжая до ул. Розыбакиева), виновник аварии допустил столкновение с двумя стоящими автомобилями, после чего, выехав на тротуар, сбил мужчину 1988 года рождения, который выходил из припаркованной машины, и уже после этого врезался в дерево. Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пешеходу, однако в результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В ТОО "Алматыэлектротранс", где работал водитель троллейбуса, тогда отметили, что во время утреннего осмотра мужчина был здоров и чувствовал себя хорошо, однако в момент перед ДТП у него поднялось давление, и он потерял сознание. После аварии его доставили в больницу, где сообщили, что состояние водителя троллейбуса тяжёлое – врачи поставили ему диагноз "Синдром Мэллори-Вейса, осложнённый кровотечением". Тем не менее, приговором суда водитель троллейбуса был признан виновным в данном ДТП.

Мы прекрасно понимаем, как тяжело пришлось родным и близким погибшего, ожидающих затянувшегося решения суда по результатам этого ДТП. Так как гражданско-правовая ответственность владельца троллейбуса была застрахована в СК "Евразия", мы выплатили супруге и ребенку погибшего все причитающиеся деньги по страховому случаю – а это более 5,5 млн тенге, - прокомментировал исполнительный директор АО "СК "Евразия" Шакир Иминов.

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