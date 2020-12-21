В алгоритм работы мониторинговых групп внесены изменения

В их состав входят представители акиматов, органов внутренних дел, общественность и волонтеры, также другие заинтересованные лица.

Протоколом Межведомственной комиссии от 14 декабря 2020 года внесены изменения в Алгоритм действий должностных лиц по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, передает zakon.kz.



Мониторинговые группы (МГ) создаются местными исполнительными органами, в их состав входят представители акиматов, органов внутренних дел, общественность и волонтеры, также другие заинтересованные лица.

Мониторинговые группы проверяют соблюдение юридическими и физическими лицами санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических, ограничительных мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции.

МГ определяет участок территории, подлежащей мониторингу (перечень объектов либо наименование микрорайонов, улиц) с учетом имеющейся информации (жалобы, публикации в СМИ, данные СЭС об ухудшении эпидситуации на конкретном участке территории/объекте, иные сведения о возможных рисках нарушения карантинных мер), а также распространяемой в соцсетях, мессенджерах, по телефону.

МГ осуществляют мониторинг на предмет следующих нарушений:

- несоблюдение требований к ограничению деятельности объекта (режим работы);

- несоблюдение требований на ограничение проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- несоблюдение социального дистанцирования;

- несоблюдение масочного режима;

- превышение лимита численности посетителей.



При выявлении фактов нарушений физическими и юридическими лицами ограничительных мероприятий, режима карантина и требований законодательства в части противоэпидемических мер мониторинговые группы, волонтеры (общественный мониторинг) в ходе проведения рейдовых мероприятий принимают меры по сбору достаточных данных (фото-видеоматериалы), указывающие на признаки административного правонарушения для последующего его направления в органы СЭС.

Рекомендуется во всех случаях обнаружения нарушений собрать доказательства, свидетельствующие о совершении правонарушения.

В предписаниях об устранении выявленных нарушений, выносимыми должностными лицами СЭС в обязательном порядке указывается необходимость соблюдения ограничительных мероприятий, в том числе карантина согласно постановлениям главных государственных санитарных врачей в части запрета проведения семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, особых условий предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения (сокращение времени работы, заполняемости объектов), а также других мероприятий.

При неисполнении и ненадлежащем исполнении законных требований, выданных предписаний/постановлений и возбуждении дела по ч.3 ст.462 КоАП СЭС передает материалы в суд.

Данная статья предусматривает штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц - в размере 15, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 МРП, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.

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