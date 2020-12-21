Спецоперация в Алматы. Поймали налетчиков на склад косметики

Расследование продолжается.

В Алматы совершено разбойное нападение на склад косметики, сообщает zakon.kz.

Налетчики проникли туда обманным путем, представившись проверяющим с охранной компании. Секьюрити, не чувствуя подвоха, открыл дверь и был сбит с ног. Злоумышленники целенаправленно шли за сейфом, в котором находилось около восьми миллионов тенге. Они вскрыли помещение и помимо денежных средств похитили несколько коробок с декоративной косметикой. Охранник тревогу забил после того, как нападавшие скрылись с места преступления. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.192 ч.4 УК РК. Создана специальная следственно-оперативная группа. В результате комплекса мероприятий подозреваемые были задержаны. Это – трое жителей Алматинской области и один из ВКО. Самому старшему участнику группы 32 года, младшему – 20 лет. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался, – сказл начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

По данным полиции, операция по поимке подозреваемых проведена сотрудниками спецподразделения ДП. Их машина блокирована на въезде в город.

Похищенный сейф нападавшие сразу после преступления надежно спрятали: договорились вернуть за ним через два дня. К этому времени мы оперативным путем узнали о времени и месте встречи. К слову, один из задержанных работает на этой фирме экспедитором, именно он навел свою приятелей на этот объект, зная о доходах компании. И именно поэтому злоумышленникам не составило особых усилий обмануть охранника. Сейчас задержанные находятся под стражей. Вещественные доказательства изъяты. Расследование продолжается, – сказал Аханов.

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