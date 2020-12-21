Суд отклонил иск акимата Алматы к строителям ТРЦ по факту вырубки деревьев

На этом участке произрастало более 11 тысяч саженцев.

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы отклонил иск управления зеленой экономики к ТОО, по заказу которого строят ТРЦ на Кульджинском тракте и были вырублены более 11 тысяч деревьев, передает zakon.kz.

В феврале 2020 года общественные активисты сообщали о массовой вырубке деревьев на пересечении Кульджинской трассы и улицы Бухтарминской на участке строительства ТРЦ, пишет inAlmaty.kz.

По данным управления зеленой экономики, на этом участке произрастало более 11 тысяч саженцев и в управлении потребовали от компании - заказчика строительства ТРЦ компенсационной посадки в пятикратном размере (55 245 саженцев). Управление подало на компанию в специализированный межрайонный экономический суд Алматы.

20 декабря решение судьи СМЭС Алматы Динары Шаргыновой в исках акимата к компании о признании вырубки 11 049 деревьев незаконной и компенсационной посадке было отказано.

Суд считает, что во-первых, факт незаконности действий ответчика подлежит установлению в порядке уголовного, либо административного судопроизводства. Вместе с тем постановлением дознавательного отдела управления полиции Медеуского района от сентября 2020 года производство досудебного расследования в отношении ответчика было прекращено за отсутствием состава преступления. Кроме того, суд считает, что ранее представленные доказательства нахождения и соответственно вырубки на участке ответчика деревьев в количестве 11 049 штук: во-первых, представленная карта инвентаризации зеленых насаждений, которая была изготовлена при инвентаризации и лесопатологического обследования, не привязана к фактическим границам земельного участка ответчиков. Кроме того, площадь, на которой произрастало 11 049 тысяч деревьев, превышает в четыре раза земельный участок стороны ответчика. Последняя инвентаризация проводилась в 2018 году, однако после проведения инвентаризации стороной истца не проведена проверка правильности подсчета зеленых насаждений на участке ответчика, - зачитала решение судья.

В результате суд принял решение об отказе в иске. На решение суда в течение месяца может быть подана апелляционная жалоба или ходатайство прокурора.

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