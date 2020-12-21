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Новоиспеченный муж и его сестра погибли в ДТП

Проводятся следственные действия.

Фото : azh.kz21 декабря 2020, 13:52

19 декабря произошло ДТП, в результате которого погибли двое родственников, сообщает zakon.kz.

Автомобиль LADA Priora в семь утра на трассе Атырау – Индер на скорости опрокинулся и перевернулся. В результате двое жителей села Ынтымак Индерского района – 32-летний водитель и его сестра 38 лет – скончались на месте происшествия.

В машине кроме них было четверо детей, к счастью, они живы. По неофициальной информации, водитель за два дня до этого справил свадьбу, а в то роковое утро вез сестру с детьми, которые приехали на торжество из Актау, на обратный поезд, - говорится в сообщении Azh.kz.

По факту ДТП назначена экспертиза, проводятся следственные действия.


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