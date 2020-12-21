Илья Авербух женился во второй раз. Невеста младше на 22 года

Появилось подтверждающее сие событие видео.

Российские знаменитости - серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду, ныне хореограф и продюсер Илья Авербух женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в телесериале "Папины дочки", передает zakon.kz.

До настоящего момента пара не комментировала статус своих отношений, хотя слухи о тайной свадьбе актрисы и спортсмена ходили уже давно. Теперь все карты раскрыты! Видео с церемонии регистрации брака Авербух выложил в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial)

Разница в возрасте супругов составляет 22 года, Авербух старше Арзамасовой именно на столько лет. Ранее спортсмен был женат на Ирине Лобачевой, но развелся в 2007 году.





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