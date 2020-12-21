Как 2021 год изменит нашу повседневную жизнь - исследование

Отмена и срыв привычных ритуалов – от празднования дня рождения до прощания с умершими – оказали значительное влияние на общество.

Пандемия выявила целый комплекс совершенно новых проблем бизнеса: как реагировать с точки зрения операционной деятельности и коммуникаций с клиентами; как оправдывать постоянно меняющиеся ожидания потребителей; как «растянуть» их эмпатию во времени, параллельно борясь за выживание в условиях нестабильной экономики. Что ждет всех нас в 2021 году, выяснили авторы 14-го по счету исследования “Fjord Trends 2021", передает zakon.kz.

Если 2020 год был годом разрушения старого и началом строительства чего-то нового, то 2021 год может заложить основу для совершенно нового будущего, установить правила на столетие вперед для всех людей на Земле.

История показывает, что после глобального кризиса начинается новая эра мышления. Когда мы смотрим в будущее, перед нами открывается множество потенциальных миров. Некоторые из них пугают, некоторые захватывают, но все они в значительной степени не исследованы. То, что мы делаем сегодня, определит остальную часть столетия. У бизнеса появился мандат на полную свободу действий и пространство для того, чтобы мыслить и работать по-новому, — сказал один из авторов исследования, руководитель отдела инноваций и интеллектуального лидерства Accenture Interactive Марк Кертис.

По итогам исследований в рейтинг Fjord Trends 2021 демонстрирует семь главных тенденций, которые определят будущее, и содержит практические советы бизнесу, как выжить в XXI веке.

Коллективное вытеснение

Тренд описывает, как люди переживают изменения 2020 года, в то время как они вытеснены из привычной среды, а общество ищет новые способы реализации. То, как мы работаем, ходим по магазинам, учимся, социализируемся, воспитываем детей и заботимся о своем здоровье для многих изменилось. Бренды должны искать новые пути, предлагать новый опыт для взаимодействия с людьми.

Инновации «сделай сам»

Инновации стимулируются человеческим талантом к изобретению новых или «взламыванию» существующих способов справляться с возникающими трудностями: от удаленных офисных сотрудников, использующих гладильную доску в качестве рабочего стола, до родителей, ставших учителями поневоле. Технологии стимулируют развитие творческого потенциала людей.

Люди переделывают платформы (TikTok или видеоигры) в концертные площадки или используют мессенджеры для важных сообщений. Ранее бренд должен был создать готовое решение, но произошла трансформация, и теперь бренды создают условия для личных инноваций.

Состав команды-мечты

Сотрудники, работающие удаленно, теперь практически «живут в офисе», что оказывает огромное влияние на их взаимодействие с работодателем. Например, кто принимает решение по форме одежды на рабочем видеозвонке из дома, или кто несет ответственность за сохранение права работника на неприкосновенность частной жизни. Даже в свете обещанной повсеместной вакцинации происходят постоянные изменения в отношениях между людьми и работой, а также между работодателем и командами. В мире трудовых отношений можно ожидать множество новых организационных моделей в самое ближайшее время.

Гибкая инфраструктура

Способы приобретения товаров и оказания услуг изменились: организациям пришлось переосмыслить работу цепочек поставок и эффективное использование материальных активов. Одним из главных нововведений стало немедленное удовлетворение потребительского импульса. Компаниям необходимо повысить оперативность и устойчивость организации, чтобы быстрее адаптироваться к стремительным изменениям. Следует ожидать дальнейших перемен в этом направлении.

Стремление к взаимодействию

Люди проводят гораздо больше времени, взаимодействуя с миром через экраны устройств. В результате замечают определенную шаблонность в цифровом мире: в дизайне, функциональности, алгоритмах взаимодействия. Организации должны пересмотреть дизайн, контент, подходы к взаимодействию с аудиторией, чтобы привнести больше приятных эмоций и неожиданных идей в опыте работы через экран.

Вызовы эмпатии

Людям глубоко небезразлично, что представляют собой бренды, и как они выражают свои ценности. Пандемия пролила свет на многие неработающие системы и неравные возможности в мире – от доступа к здравоохранению до общего социального равенства. Компании должны управлять нарративом, который формирует их бренды, отдавая предпочтение тем компонентам и темам, которые имеют наибольшее значение для людей, выстраивая свое поведение вокруг них.

Ритуалы – потерянные и обретенные

Отмена и срыв привычных ритуалов – от празднования дня рождения до прощания с умершими – оказали значительное влияние на общество. Компании должны помогать людям в поисках смысла с помощью новых ритуалов, которые приносят в жизнь радость и комфорт. Нужно осознать определенную пустоту, оставленную утраченными ритуалами, и спроектировать адекватную замену.

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