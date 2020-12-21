Нигматулин ознакомил с программой партии Nur Otan педагогов и медиков Карагандинской области

"Nur Otan" в приоритете своих задач видит создание возможностей для получения казахстанцами качественного образования и медицинских услуг.

Нурлан Нигматулин в рамках предвыборной агитационной кампании партии "Nur Otan" встретился с медицинской и педагогической общественностью Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

Основное внимание на встречах в областном кардиохирургическом центре, а также школе-лицее №103 г.Караганды уделено социальным направлениям Предвыборной программы партии.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, в рамках социальной модернизации, инициированной Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым и реализуемой сегодня Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, "Nur Otan" в приоритете своих задач видит создание возможностей для получения казахстанцами качественного образования и медицинских услуг.

Всем современным требованиям отвечает областной кардиохирургический центр, операционно-реанимационный блок которого оснащен инновационным оборудованием, системой лечебных газов, а высококвалифицированный медицинский персонал проводит уникальные операции на сердце.

Выступая за то, чтобы подобные новейшие медицинские центры были в каждом регионе, партия примет меры по оснащению районных больниц необходимым медицинским оборудованием, усилению санитарно-эпидемиологической службы, обновлению лабораторий.

Для развития же образования "Nur Otan" намерен решить проблемы некачественных учебников, аварийных и трехсменных школ за счет строительства 800 новых, обеспечить охват всех сельских школ высокоскоростным интернетом.

Нурлан Нигматулин рассказал и о повышении заработной платы педагогов в 2 раза к 2024 году, а медиков – в 2,5 раза к 2023 году.

По словам самих же учителей, большое значение для них имеет Закон "О статусе педагога", который регламентировал их права, повысил ответственной за качество образования, за имидж учителя.

Предвыборная программа "Nur Otanа" - это полноценный, комплексный документ с четкими и конкретными целями, каждая из которых финансово подкреплена. Среди основных направлений – развитие промышленности, строительство жилья, социальная сфера, поддержка малого и среднего бизнеса. Словом, то, что важно для каждого казахстанца. Именно об этом и был сегодня открытый диалог с шахтерами, медиками и учителями Карагандинской области. Именно эти приоритеты и являются основой для поддержки Предвыборной программы партии "Nur Otan", - подвел итоги встреч Нурлан Нигматулин.

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