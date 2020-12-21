Как в Казахстане осуществляют проект по переходу на цифровое эфирное телевидение

В 2020 году по всему Казахстану было введено в эксплуатацию 68 РТС.

В рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" активно внедряется проект по переходу на цифровое эфирное вещание при непосредственном участии и поддержке АО "Казтелерадио".

Главная задача в этом важном деле – строительство радиотелевизионных станций. На данный момент из 827 РТС, которые были заложены в проекте, построено 543. Из них в этом году заработали 68 цифровых радиотелевизионных станций: 13 - в Северо-Казахстанской, 16 - в Кызылординской, 6 - в Восточно-Казахстанской, 5 - в Актюбинской, 4 - Акмолинской, 16 - Карагандинской и 8 - Атырауской областях.

Только в декабре в Карагандинской области состоялся запуск 5 РТС, и до конца года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще 3. В Атырау 8 РТС, а в городе Ерейментау Акмолинской области запущена в действие 1 радиотелевизионная станция.

В следующем году намечено завершить строительство 87 РТС, а также начать и завершить строительство 139 новых станций. Полное отключение аналогового телевещания в г.Алматы и Северо-Казахстанской области планируется осуществить в феврале 2021 года. До 1 декабря 2021 года на "цифру" полностью перейдут Карагандинская область и город Нур-Султан.

В среднем строительство одной РТС занимает несколько месяцев, при наличии у подрядчика определенного количества работников и отсутствия проблем с доставкой оборудования. Однако в условиях пандемии строительство было приостановлено и продолжилось только в июне.

Есть и другие трудности. Часто строительство проходит в труднодоступных местах. Так, в Восточно-Казахстанской области должно быть построено 65 РТС, которые запланированы к возведению за короткий период в горной местности. Природные условия этому препятствуют. Но специалисты Казтелерадио уверяют: какие бы горы перед ними не стояли, РТС там будет построена!

Охват населения республики цифровым эфирным телевещанием уже составил 90,96%, а к 2022 году предполагается охватить более 95% населения страны.

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