Мужчина покончил с собой после убийства двоих человек в Курчатове

Начато досудебное расследование.

Тела трех мужчин обнаружили в квартире в Курчатове, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, 21 декабря в Курчатове совершено особо тяжкое преступление с применением огнестрельного оружия, в одной из квартир многоэтажного дома обнаружены тела трех мужчин.

По предварительным данным, виновное лицо (один из умерших) покончил жизнь самоубийством после совершения преступления. Личность погибших мужчин установлена – все погибшие жители города Курчатов, - сказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 99 ч.2 УК РК "Убийство". Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Как сообщили в полиции, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что данный факт произошел на улицах города не соответствует действительности.

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