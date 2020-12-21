Как будет работать банк хранения тканей для трансплантации

Работа банка тканей направлена на сохранение идентичности и качественных характеристик тканей и соблюдение условий их хранения.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 11 декабря 2020 года утвердил правила деятельности банка тканей, передает zakon.kz.

Как поясняется, банки тканей предназначены для создания запасов биологических материалов и обеспечения ими организаций здравоохранения, осуществляющих трансплантацию.

Банк тканей осуществляет заготовку и хранение следующих тканей:

- кожа;

- кости;

- хрящи;

- сухожилия;

- твердая мозговая оболочка;

- сосуды;

- клапаны сердца;

- амниотическая оболочка;

- ткани животных (кожа, кости, брюшина, перикард, кости).

Как отмечается, действия банка тканей направлены на сохранение идентичности и качественных характеристик тканей и соблюдение условий их хранения.

В банках тканей предусматриваются специальные помещения (зоны) для обработки и хранения тканей, спроектированные и эксплуатируемые для предотвращения загрязнения, перекрестного заражения, неправильной маркировки и порчи тканей.

Контейнеры для каждой категории тканей обозначаются этикеткой с указанием характера содержащейся ткани (части ткани) и штрих - кодом ткани или этикеткой с идентификатором донора, если это необходимо.

Помещения, используемые для хранения тканей, должны соответствовать санитарным правилам и гигиеническим нормативам Минздрава.

Площадь помещений, используемых для хранения тканей, разделяется на зоны, предназначенные для выполнения следующих функций:

- приемки тканей;

- обработка тканей;

- основного хранения тканей;

- хранения тканей, требующих специальных условий;

- карантинного хранения тканей.

Банк тканей обеспечивает условия хранения тканей, позволяющие сохранять биологические свойства тканей и предотвращать их инфицирование и загрязнение благодаря созданию в помещениях температурно – влажностного, санитарно - гигиенического и светового режима.

Хранилище банка тканей комплектуется холодильным и другим необходимым оборудованием.

Размещаемые в банке ткани маркируются идентификационными номерами, которые сохраняются до выдачи образцов из банка тканей.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования (20 декабря).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!