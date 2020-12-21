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Как будет работать банк хранения тканей для трансплантации

Работа банка тканей направлена на сохранение идентичности и качественных характеристик тканей и соблюдение условий их хранения.

Фото : neinvalid.ru21 декабря 2020, 16:32

Министр здравоохранения РК своим приказом от 11 декабря 2020 года утвердил правила деятельности банка тканей, передает zakon.kz.

Как поясняется, банки тканей предназначены для создания запасов биологических материалов и обеспечения ими организаций здравоохранения, осуществляющих трансплантацию.

Банк тканей осуществляет заготовку и хранение следующих тканей:
- кожа;
- кости;
- хрящи;
- сухожилия;
- твердая мозговая оболочка;
- сосуды;
- клапаны сердца;
- амниотическая оболочка;
- ткани животных (кожа, кости, брюшина, перикард, кости).

Как отмечается, действия банка тканей направлены на сохранение идентичности и качественных характеристик тканей и соблюдение условий их хранения.

В банках тканей предусматриваются специальные помещения (зоны) для обработки и хранения тканей, спроектированные и эксплуатируемые для предотвращения загрязнения, перекрестного заражения, неправильной маркировки и порчи тканей.

Контейнеры для каждой категории тканей обозначаются этикеткой с указанием характера содержащейся ткани (части ткани) и штрих - кодом ткани или этикеткой с идентификатором донора, если это необходимо.

Помещения, используемые для хранения тканей, должны соответствовать санитарным правилам и гигиеническим нормативам Минздрава.

Площадь помещений, используемых для хранения тканей, разделяется на зоны, предназначенные для выполнения следующих функций:
- приемки тканей;
- обработка тканей;
- основного хранения тканей;
- хранения тканей, требующих специальных условий;
- карантинного хранения тканей.

Банк тканей обеспечивает условия хранения тканей, позволяющие сохранять биологические свойства тканей и предотвращать их инфицирование и загрязнение благодаря созданию в помещениях температурно – влажностного, санитарно - гигиенического и светового режима.

Хранилище банка тканей комплектуется холодильным и другим необходимым оборудованием.

Размещаемые в банке ткани маркируются идентификационными номерами, которые сохраняются до выдачи образцов из банка тканей.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования (20 декабря).


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