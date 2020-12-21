Горячие новости
Читайте также

Пластиковыми трубками в курином мясе пугают казахстанцев

Через них "запускают" вирус.

Фото : stopfake.kz21 декабря 2020, 17:22

Вновь пользователи Сети обсуждают и советуют друг другу не покупать курицу, так как "туда запускают вирус", сообщает zakon.kz.

К такой мысли они пришли после того, как в купленной туше птицы обнаружили "пластиковые трубочки".

По информации издания stopfake.kz, это давний фейк.

Сообщение подкреплено фотографией части окорочка, из которого в самом деле выглядывают "трубочки". Они являются не чем иным, как стволами крупных хвостовых перьев. "Закачивать" что бы то ни было через них в курицу невозможно.

Это фото гуляет в Сети как минимум год. Изначально пост о странных "трубках" написала жительница Украины. Тогда предположений, связанных с COVID-19, она не делала, а лишь допустила, что в птицу могли заливать воду для увеличения веса.

Из этого следует, что неожиданная находка оказалась всего лишь остатками перьев, а предположение о "закачивании" в тушки вируса не выдерживает никакой критики, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты