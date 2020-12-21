Пластиковыми трубками в курином мясе пугают казахстанцев
Через них "запускают" вирус.
Фото : stopfake.kz21 декабря 2020, 17:22
Вновь пользователи Сети обсуждают и советуют друг другу не покупать курицу, так как "туда запускают вирус", сообщает zakon.kz.
К такой мысли они пришли после того, как в купленной туше птицы обнаружили "пластиковые трубочки".
По информации издания stopfake.kz, это давний фейк.
Сообщение подкреплено фотографией части окорочка, из которого в самом деле выглядывают "трубочки". Они являются не чем иным, как стволами крупных хвостовых перьев. "Закачивать" что бы то ни было через них в курицу невозможно.
Это фото гуляет в Сети как минимум год. Изначально пост о странных "трубках" написала жительница Украины. Тогда предположений, связанных с COVID-19, она не делала, а лишь допустила, что в птицу могли заливать воду для увеличения веса.
Из этого следует, что неожиданная находка оказалась всего лишь остатками перьев, а предположение о "закачивании" в тушки вируса не выдерживает никакой критики, - говорится в сообщении.
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