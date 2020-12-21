Почему женам и детям казахстанских чиновников не запретили иметь счета за рубежом

Отметим, данный запрет распространяется на государственных служащих, в частности, депутатов Парламента и судей.

Первый заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Олжас Бектенов объяснил, почему близким родственникам казахстанских чиновников не запретили иметь банковские счета за рубежом, передает корреспондент zakon.kz.

Есть страны, где вообще никому не запрещают (иметь счета), в том числе людям, работающим на госслужбе. Где-то запрет полный - самому чиновнику и членам его семьи (нельзя иметь счета за рубежом). Мы живем и работаем во время рыночной экономики, члены семьи и супруги чиновников, госслужащих могут заниматься бизнесом, другими видами деятельности. Возможно, есть необходимость частых выездов за рубеж. Если мы и для них введем запрет, то сильные ограничения будут налагаться на наших граждан. Жизнь на месте не стоит, будем и дальше этот вопрос изучать, правоприменительная практика покажет, как эта норма будет работать, - сказал Олжас Бектенов на брифинге в СЦК.

Депутат Мажилиса Василий Олейник добавил, что при возбуждении уголовного дела в отношении госслужащего или других должностных лиц выясняются все обстоятельства. В случае, если будет доказано, что деньги были получены незаконным путем, то автоматически будут арестованы счета и близких родственников.

10 декабря Сенат принял поправки в закон по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции. Согласно проекту данного закона, государственные служащие, депутаты Парламента и судьи больше не смогут иметь счета за рубежом, но на их близких родственников данный запрет не распространяется.

20 декабря закон был подписан главой государства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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