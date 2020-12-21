Суд вернул в прокуратуру дело экс-замакима Атырауской области

Суд указал на то, что следователь ограничил подсудимого в правах.

Специализированный межрайонный суд Атырауской области вернул в прокуратуру законченное производством уголовное дело в отношении экс-заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и экс-руководителя управления строительства Тимура Басарова, сообщает zakon.kz.

По информации azh.kz, на предварительном слушании судьей установлено, что в ходе следствия были допущены процессуальные ошибки.

Суд указал на то, что следователь Агентства по противодействию коррупции РК О. Тобашев ограничил подсудимых в их правах, не дав им и адвокатам ознакомиться с материалами дела, заявить ходатайства и получить ответ об их разрешении. Также судом признано, что по обвинительному акту "невозможно определить пределы обвинения", которое вменяется подсудимым.

Мы обратили внимание суда на то, что обвинительный акт был подготовлен следователем 3 декабря и был подписан, согласован, направлен в прокуратуру области и изучен в тот же день, то есть 3 декабря, а 4 декабря направлен в суд. Это говорит о формальном отношении следственного органа и процессуальных прокуроров к своим обязанностям, хотя в распоряжении следственно-оперативной группы, расследовавшей дело, было около двух десятков оперативников и следователей и три процессуальных прокурора, – говорит адвокат Нурлан Жолболов.

По словам Жолболова, подобного рода случаи, когда нарушаются права подследственных, встречаются достаточно часто, а суды не всегда обращают на это внимание.

Если принципиальный подход к судебному рассмотрению дела будет и в будущем, то в скором времени общество узнает и о других не менее грубых методах работы следствия, не имеющих ничего общего с понятием "законность", – заявил Жолболов.

10 сентября Нурлан Таубаев и Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 млн тенге за содействие в подписании акта приемки в эксплуатацию больницы на 200 коек в городе Кульсары. 3 декабря дело было передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Оно расследовалось по ч. 4 ст. 366 УК РК (Получение взятки преступной группой в особо крупном размере).

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