Сенаторы не предлагали отказаться от снятия пенсионных накоплений – Едил Мамытбеков

По поручению главы государства снять часть пенсионных накоплений наши граждане смогут уже с первых чисел января месяца следующего года - сенатор.

Депутаты Сената не предлагали отказаться от снятия пенсионных накоплений во время обсуждения законопороекта. Об этом сообщил депутат Едил Мамытбеков, передает zakon.kz.

В ряде СМИ прошла информация, в которой говорилось, что Сенат вернул в Мажилис нормы о досрочном снятии пенсионных накоплений.

Кто-то напрямую ссылается на мое выступление. Однако в нем я ни слова не сказал об этом. Прямая трансляция нашего заседания велась на сайте Сената и сейчас доступна в YouTube. На самом деле сегодня на заседании сенаторы рассмотрели поправки в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста, в этой части и были внесены изменения и дополнения, - пояснил сенатор.

По его словам, нормы, касающиеся права граждан использовать часть своих пенсионных накоплений для решения жилищных вопросов и оплаты лечения, остались без изменений.

В этой части сенаторы не предлагали никаких нововведений. Об отказе от возможности досрочного снятия пенсионных накоплений казахстанцами речи на заседании не шло. По поручению главы государства снять часть пенсионных накоплений наши граждане смогут уже с первых чисел января месяца следующего года, - отметил Мамытбеков.

Изменения и дополнения, принятые Сенатом, были направлены в Мажилис. Они лишь уточняют отдельные положения законопроекта.

Более того, добавил он, ранее депутатским корпусом был проработан ряд дополнительных мер в этой части.

"Напомню, не так давно сенаторы предложили не удерживать единовременный подоходный налог при досрочном снятии пенсионных накоплений, а отсрочить его выплату до выхода на пенсию и дать возможность людям заплатить его равными долями в течение 16 лет. Таким образом, сенаторы поддерживают норму о досрочном снятии части пенсионных накоплений. Об этом, в том числе, мы сегодня говорили на заседании Сената", - резюмировал Мамытбеков.

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